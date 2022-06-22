Надпись «Помним» из 10 тысяч свечей зажглась в память о павших в годы ВОВ в Мариуполе

Надпись в 160 метров зажгли на площади Ленинского комсомола в честь Дня памяти и скорби.

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В Мариуполе активисты «Молодой гвардии» и «Волонтерской роты» создали 160-метровую надпись «Помним 22.06.1941» из 10 тысяч зажженных свечей в память о жертвах Великой отечественной Войны. Как сообщил руководитель Центрального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Александр Амелин, акция проходит на площади Ленинского комсомола, на которой недавно установили памятник бабушке Ане как символ непокорности и русского духа.

«В преддверии Дня памяти и скорби в освобожденном Мариуполе впервые за восемь лет волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты Боевого Братства" зажгли 10 тысяч свечей в память о миллионах погибших солдат Красной Армии, которые героически сражались за нашу с вами свободу и мирное небо над головой», - цитирует РИА Новости слова Амелина.

Напомним, жители Екатеринбурга присоединились к общенациональной акции «Свеча памяти» в ночь с 21 на 22 июня. Горожане прошлись колонной по центру Екатеринбурга с зажженными свечами в память о жертвах ВОВ, а по окончании шествия выстроились в слово «Помним».