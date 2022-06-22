Военнослужащие ЗВО присоединились к акции «Свеча памяти»

Военнослужащие-участники спецоперации зажгли свечи и установили их на мемориале павшим Героям Отечества в виде латинской буквы V.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России

В День памяти и скорби военнослужащие Западного военного округа, которые участвуют в специальной военной операции по защите Донбасса, присоединились ко Всероссийской акции «Свеча памяти». Так, военные зажгли свечи и установили их на мемориале павшим Героям Отечества в виде латинской буквы V, что означает Victory (победа).

На мемориале павшим Героям высечены имена советских солдат, сержантов, матросов и офицеров, которые сражались за освобождение от нацизма. Напомним, в рамках акции «Свеча памяти» на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил РФ военнослужащие, представители УМЦ ВПВМ «Авангард» и молодежных организаций Московской области, в том числе юнармейцы, зажгли 1418 свечей от частицы Вечного огня, привезенной накануне из Брестской крепости.

Также в Главном храме ВС РФ прошла Божественная литургия и панихида по воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.