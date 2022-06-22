Армия Армия День памяти и скорби ТЕГИ

Военнослужащие ЗВО присоединились к акции «Свеча памяти»

06:16 22.06.2022
Военнослужащие-участники спецоперации зажгли свечи и установили их на мемориале павшим Героям Отечества в виде латинской буквы V.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В День памяти и скорби военнослужащие Западного военного округа, которые участвуют в специальной военной операции по защите Донбасса, присоединились ко Всероссийской акции «Свеча памяти». Так, военные зажгли свечи и установили их на мемориале павшим Героям Отечества в виде латинской буквы V, что означает Victory (победа).

На мемориале павшим Героям высечены имена советских солдат, сержантов, матросов и офицеров, которые сражались за освобождение от нацизма. Напомним, в рамках акции «Свеча памяти» на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил РФ военнослужащие, представители УМЦ ВПВМ «Авангард» и молодежных организаций Московской области, в том числе юнармейцы, зажгли 1418 свечей от частицы Вечного огня, привезенной накануне из Брестской крепости.

Также в Главном храме ВС РФ прошла Божественная литургия и панихида по воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны. 

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:35 В стране и мире
Видео
Надпись «Помним» из 10 тысяч свечей зажглась в память о павших в годы ВОВ в Мариуполе
05:02 Армия
Видео
Господство в небе: как российские Су-35 уничтожают украинские самолеты и дроны
05:03 Армия
Видео
Совместный труд человека и робота: как саперы РФ разминируют земли Донбасса
04:49 В стране и мире
Видео
На Соборной площади Главного Храма ВС РФ зажгли 1418 свечей
01:11 Вопросы истории
Провокации и планы по изъятию продуктов: МО запустило новый раздел о подготовке Германии к вторжению в СССР
Популярное
Видео
В МО РФ рассказали о провальной попытке ВСУ захватить остров Змеиный
Видео
МО РФ: украинская провокация в Черном море создала угрозу экологической катастрофы
Видео
Путин заявил, что тяжелая МБР «Сармат» встанет на боевое дежурство уже до конца года
Видео
Шойгу заявил, что ВС РФ сделают все для обеспечения военной безопасности России
Песков: РФ больше никогда не будет доверять Западу
Самолет Ан-2 пропал с радаров в Якутии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.