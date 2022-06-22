На Соборной площади Главного Храма ВС РФ зажгли 1418 свечей

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В рамках Всероссийской акции «Свеча памяти» на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации военнослужащие, представители УМЦ ВПВМ «Авангард» и молодежных организаций Московской области, в том числе юнармейцы, зажгли 1418 свечей от частицы Вечного огня, привезенной накануне из Брестской крепости.

Ровно в 4 часа утра военнослужащие установили свечи с огнем на специальные постаменты на Соборной площади - по одной свече на каждый день Великой Отечественной войны.

Акция «Свеча памяти» прошла также по всей России. Жители разных городов страны почтили память погибших и на рассвете зажгли свечи, вспомнив тех, кто не вернулся с войны.

В ночь на 22 июня в память жертв Великой Отечественной войны в Главном храме ВС РФ прошла Божественная литургия и панихида. Службу провел протопресвитер военного и морского духовенства, председатель Синодального отдела по взаимодействию с ВС РФ и правоохранительными органами иерей Олег Овчаров.

Зажженная частица от Вечного огня на мемориальном комплексе «Брестская крепость - герой» была привезена во вторник в Москву в специальной газовой лампаде на борту самолета Минобороны. После она была доставлена в Главный храм Вооруженных сил РФ.

Для транспортировки частицы Вечного огня компания «Мосгаз» разработала переносную газовую лампаду и факелы для переноса пламени на мемориал.