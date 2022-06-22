Глава МЧС Куренков начал рабочую поездку по России

В рамках поездки по России он посетит Иркутск, Якутск и Красноярск, где проведет встречи с главами регионов и с руководителями территориальных подразделений министерства.

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Министр МЧС России Александр Куренков начал свою первую рабочую поездку по российским городам. В рамках нее он посетит Иркутск, Якутск и Красноярск.

Утром 22 июня Куренков прибыл в Иркутск. Там он провел встречу с губернатором Игорем Кобзевым и посетил региональное управление МЧС. Также в Иркутске министр МЧС РФ возложил цветы к монументу погибшим воинам СССР в Великой Отечественной войне и к памятнику погибшим при исполнении служебного долга пожарным и спасателям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что в Красноярске и Якутске у главы МЧС РФ запланированы встречи и совещания с руководителями регионов - Александром Уссом и Айсеном Николаевым. Также Александр Куренков проведет встречи с руководителями территориальных подразделений министерства.

Ранее приводилась информация о предстоящем 22 июня официальном визите министра иностранных дел Сергея Лаврова в Иран. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.