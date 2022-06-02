Байден заявил о поддержке быстрого вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Американский лидер на встрече с генсеком НАТО также обсудил вопросы укрепления оборонительного потенциала Альянса и «сдерживания России».

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Президент США Джо Байден окажет поддержку по ускорению процесса расширения НАТО с учетом интересов всех союзных стран в сфере безопасности. Об этом сообщает Белый дом со ссылкой на заявление американского лидера в ходе личной встречи с генеральным секретарем Североатлантического блока Йенсом Столтенбергом.

Генсек Альянса на этой неделе находится с визитом в Вашингтоне, где ранее у него состоялись встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.

«Стороны поприветствовали заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Президент Байден заявил о решительной поддержке усилий генерального секретаря Столтенберга по содействию быстрому процессу вступления в Альянс, который учитывал бы интересы всех союзников в сфере безопасности», - говорится в сообщении американской администрации.

Кроме того, в ходе переговоров в Вашингтоне стороны обсудили подготовку к запланированному на конец июня саммиту НАТО, который пройдет в Мадриде, вопросы укрепления оборонительного потенциала Альянса и «сдерживания России», а также широкий круг глобальных тем: от климатических изменений до безопасности в киберпространстве.

Несмотря на активные действия американской стороны по вопросу вступления Финляндии и Швеции в НАТО, свои интересы преследует другой участник Альянса - Турция. Ранее глава МИД республики заявил о необходимости заключить со скандинавскими странами письменное соглашение о прекращении государствами поддержки терроризма перед входом в НАТО.