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Обломки плитки и битое стекло: кадры с места ДТП с участием автобуса в Химках

Ян Брацкий
22:59 02.06.2022
Во время движения водитель отклонился от траектории и протаранил опоры подземного пешеходного перехода.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Усталость водителя не могла стать причиной ДТП с участием автобуса в Химках. Об этом «Звезде» рассказал генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Николай Асаул, прибывший на место происшествия. Сегодня вечером водитель автобуса №851 протаранил опоры подземного пешеходного перехода на Ленинградском шоссе. По счастливой случайности, в это время там не было людей.

«Внутри автобуса находились порядка 20 пассажиров. Водитель опытный, его возраст 56 лет, за рулем 38 лет, из них 12 на городских маршрутах. Он хорошо знал траекторию рейса. Он прошел медицинский осмотр, не было выявлено алкогольного опьянения и отклонений по давлению. Он полностью здоров», - заявил Асаул.

По факту случившегося будет создана специальная комиссия, представители которой проверят техническое состояние транспортного средства и установят истинные причины ДТП. Свою проверку организовал и Следственный комитет по Московской области.

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