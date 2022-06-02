Автобус протаранил остановку с людьми на севере Москвы

Сообщается, что в ДТП попал автобус №851, курсирующий между Москвой и аэропортом Шереметьево.

© Видео: @dmitriikrasnokutskii, @thehimki, Instagram © Фото: @dmitriikrasnokutskii, @thehimki, Instagram

Пассажирский автобус протаранил остановку общественного транспорта на севере Москвы. В этот момент на ней находились люди.

Инцидент произошел в Химках на Ленинградском шоссе. Сообщается, что в ДТП попал автобус №851, курсирующий между Москвой и аэропортом Шереметьево, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По предварительным данным, пострадали шесть человек. Сведений о погибших не поступало.