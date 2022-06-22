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На здании Госдумы РФ приспустили флаг в День памяти и скорби

Алиса Краузе
02:44 22.06.2022
Флаг Российской Федерации на здании Госдумы будет приспущен на протяжении всего дня.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В честь годовщины исторического события, потрясшего мир десятилетия назад, Дня памяти и скорби, на здании Госдумы России был приспущен национальный флаг. Мероприятие в столице провели ровно в полночь по московскому времени.

Полотнище будет располагаться подобным образом на протяжении всего дня. Такой символический жест призван продемонстрировать солидарность современного государства и современных россиян с предками, которые 22 июня 1941 года были атакованы нацистской Германией без объявления войны.

Нападение врага разделило жизни жителей Советского Союза на до и после. И сегодня память о жертвах тех ужасающих событий хранится в памяти российского народа, передаваясь из поколения в поколение.

Ранее в Главный храм Вооруженных сил России в Москве была доставлена частица пламени Вечного огня Брестской крепости, первой оказавшейся под ударом немецких захватчиков в те далекие годы. Факел с пламенем прошел через руки ветерана Великой Отечественной войны, а также участника спецоперации и Героя России.

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