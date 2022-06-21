«От героев былых времен»: как частицу Вечного огня доставили из Бреста в Главный храм ВС РФ

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Уже через несколько часов, с рассветом - в 4 утра - десятки миллионов людей по всему миру зажгут «Свечу памяти». В день, когда началась Великая Отечественная война, вспомнят тех, кто боролся с фашизмом. Загорятся свечи в домах, церквях. В главном храме Вооруженных сил РФ зажгут лампаду от частицы пламени Вечного огня Брестской крепости, которая первой приняла на себя удар нацисткой Германии. Факел передали герою России и отправили на самолете в Подмосковье.

«Частица уже здесь, в Подмосковье, в главном храме Вооруженных сил России. Мы наблюдали за всем ритуалом и сопровождали лампаду из Белоруссии до России. Началась церемония с того, что факел взял в руки ветеран Великой Отечественной войны Валерий Касатонов и передал его участнику спецоперации Антону Старостину. Он командир таковой роты. Вместе со своим подразделением отбил у ВСУ Каховскую дамбу, которая много лет сдерживала подачу воды в Крым. За свой подвиг он награжден медалью Героя России. Именно ему доверили доставить частицу Вечного огня из Бреста в Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации», - рассказал корреспондент телеканала «Звезда» Алексей Алексеев.

На территории мемориального комплекса уже шесть десятков лет днем и ночью горит Вечный огонь.

«Это честь для меня - в первую очередь как для российского офицера. Ну и гордость за свою страну - мы тогда справились и сейчас тоже справимся», - рассказал участник специальной военной операции по защите Донбасса, Герой России Антон Старостин.

Огонь пронесли в сопровождении роты почетного караула Преображенского полка. Несмотря на шквалистый ветер в Бресте, пламя не погасло благодаря специальному факелу, который был разработан специалистами компании «МОСГАЗ». Факел поместили в огнеупорную колбу и под песню «Вечный огонь» увезли на бронетранспортере в сторону военного аэродрома.

«Сегодня в ходе церемонии военный оркестр Республики Беларусь исполнял песню "Вечный огонь", более известную как "От героев былых времен...". В этой песне есть такие строки: "Нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой"», - рассказал заместитель командующего РВСН ВС РФ, генерал-майор Андрей Коробов.

Частицу уже доставили в Главный храм ВС РФ - его внесла рота Почетного караула. Затем священники перенесли свечу с огнем на алтарь, чтобы завтра, в День памяти и скорби, ровно в 4 утра от него зажечь 1418 свечей , по количеству дней Великой Отечественной Войны.