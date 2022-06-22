В стране и мире Украинский посол намерен извиниться перед канцлером Германии Марина Крижановская Ранее от него прозвучали слова «обиженная ливерная колбаса» в адрес лидера Германии. © Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress Читайте нас на: Украинский посол в Германии Андрей Мельник намерен извиниться перед немецким канцлером Олафом Шольцом. Напомним, ранее Мельник охарактеризовал канцлера Германии как «обиженная ливерная колбаса». Спустя полтора месяца он принял решение принести извинения. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Spiegel. «Оглядываясь назад, я, естественно, сожалею о сказанном. Я лично извинюсь перед ним», - заявил посол Украины в ФРГ. Он добавил, что хотел бы лично поговорить с канцлером Германии. Ранее сообщалось о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не стал оценивать высказывание посла Украины Андрея Мельника, назвавшего его «обиженной ливерной колбасой». Тогда он добавил, что «не нужно придавать такое большое значение каждому слову». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика