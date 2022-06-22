«Помню фотографию очень четко»: Лариса Долина рассказала о пропавшем во время войны дедушке

Народная артистка России также отметила важность завоеванной Победы и возможность жить в мирное время.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Советская и российская эстрадная и джазовая певица, актриса и Народная артистка Российской Федерации Лариса Долина рассказала телеканалу «Звезда» о своем дедушке, который пропал без вести во время Великой Отечественной войны.

«Я когда была маленькая, мы жили в подвале с родителями. И мой дед пропал без вести во время войны. Я помню фотографию очень четко. Вот его очень хорошо запомнила», - рассказала Долина.

Как поделилась Народная артистка РФ, намного позже ее мама ей рассказала как призвали дедушку. Лариса Долина сообщила, что она до сих пор не может найти его могилу.

«Сейчас очень непростое время мы переживаем. Когда во всем мире пытаются переписать историю. Страшный скорбный день. Мне даже страшно думать, что произошло в этот день», - поделилась своими переживаниями артистка в День памяти и скорби.

Напоследок певица отметила важность завоеванной Победы и возможность жить в мирное время.

Ранее участники концерта «В сердце матери» в парке Патриот рассказали истории родных-фронтовиков. В концерте-спектакле принимают участие известные российские артисты, у каждого из которых в семье есть своя история, связанная с войной.