В стране и мире В стране и мире День памяти и скорби ТЕГИ

«Помню фотографию очень четко»: Лариса Долина рассказала о пропавшем во время войны дедушке

Игнат Далакян
22:17 22.06.2022
Народная артистка России также отметила важность завоеванной Победы и возможность жить в мирное время.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Советская и российская эстрадная и джазовая певица, актриса и Народная артистка Российской Федерации Лариса Долина рассказала телеканалу «Звезда» о своем дедушке, который пропал без вести во время Великой Отечественной войны.

«Я когда была маленькая, мы жили в подвале с родителями. И мой дед пропал без вести во время войны. Я помню фотографию очень четко. Вот его очень хорошо запомнила», - рассказала Долина.

Как поделилась Народная артистка РФ, намного позже ее мама ей рассказала как призвали дедушку. Лариса Долина сообщила, что она до сих пор не может найти его могилу.

«Сейчас очень непростое время мы переживаем. Когда во всем мире пытаются переписать историю. Страшный скорбный день. Мне даже страшно думать, что произошло в этот день», - поделилась своими переживаниями артистка в День памяти и скорби.

Напоследок певица отметила важность завоеванной Победы и возможность жить в мирное время.

Ранее участники концерта «В сердце матери» в парке Патриот рассказали истории родных-фронтовиков. В концерте-спектакле принимают участие известные российские артисты, у каждого из которых в семье есть своя история, связанная с войной.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:11 Армия
Видео
«Это близко физически»: участники концерта «В сердце матери» рассказали истории родных-фронтовиков
21:34 Армия
МО РФ: украинские националисты взорвали здание школы в Авдеевке для организации провокации
19:20 Армия
Видео
Не упустить ни одной цели: кадры работы «Ураганов» по позициям ВСУ
17:02 В стране и мире
Опубликованы кадры с места жесткой посадки Ан-30 в Якутии
15:48 Вопросы истории
Видео
Навстречу «Острову фортов»: кадры вывода первой советской АПЛ из дока после ремонта
Популярное
МО РФ: украинские националисты взорвали здание школы в Авдеевке для организации провокации
Видео
МО РФ: уничтожено до 500 военнослужащих ВСУ в цехах завода «Океан» в Николаеве
Видео
МО России: противник эвакуировал до 30 раненых и 8 убитых наемников, чтобы те не попали к ВС РФ
Видео
В МО РФ рассказали о провальной попытке ВСУ захватить остров Змеиный
Видео
МО РФ: украинская провокация в Черном море создала угрозу экологической катастрофы
Видео
Путин заявил, что тяжелая МБР «Сармат» встанет на боевое дежурство уже до конца года
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.