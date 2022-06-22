«Это близко физически»: участники концерта «В сердце матери» рассказали истории родных-фронтовиков

В концерте-спектакле примут участие известные российские артисты, у каждого из которых в семье есть своя история, связанная с войной.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В парке «Патриот» продолжается репетиция концерта-спектакля «В сердце матери». Певец Александр Маршал исполнит легендарную песню «На безымянной высоте». В спектакле прозвучат другие произведения авторов, которые стали свидетелями трагических событий Великой Отечественной войны - тех, кому удалось пережить 1418 дней. Также в концерте примет участие певица Лариса Долина.

«Мой дед пропал без вести во время войны. Помню очень четко его фотографию. Я тогда не понимала - уже много позже мне мама рассказала, как его призвали. До сих не могу найти его могилу», - рассказала певица.

Кроме Александра Маршала и Ларисы Долиной стихи авторов времен войны прочитают Екатерина Гусева, Константин Хабенский, Владимир Машков. Для артиста театра и кино Сергея Маховикова этот день тоже очень значим - в его семье есть фронтовики, которые прошли всю войну и дошли до Германии.

«Мой дядя похоронен во Франкфурте-на-Одере. Дед вернулся с войны, а его старший сын умер от ран 30 мая 1945 года в Германии. Поэтому мне это близко физически», - рассказал артист.

Трансляцию концерта-спектакля «В сердце матери» вы можете увидеть в эфире телеканала «Звезда» или на нашем сайте в 22:00 по московскому времени.