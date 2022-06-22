МО РФ: украинские националисты взорвали здание школы в Авдеевке для организации провокации

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Специалистами центра информационно-психологических операций ВСУ в Авдеевке была проведена очередная провокация, целью которой является обвинение российских войск в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры. На этот раз националисты подорвали здание школы №6 и распространили сфабрикованные кадры в украинских и западных СМИ. Об этом сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Подобные фейки регулярно тиражируются украинской пропагандой при поддержке стран коллективного Запада», - отметил Мизинцев.

Также украинские боевики заминировали обочины дороги по улице Героев Труда в Славянске. Местное население об этом не оповестили.

«Заранее предупреждаем мировое сообщество и международные организации об этой бесчеловечной провокации, подготовленной украинскими властями, в результате которой могут пострадать мирные граждане, а киевский режим по отработанному сценарию обвинит российских военнослужащих в неизбирательных ударах», - заявил Мизинцев.

Ранее начальниц НЦУО заявил, что вооруженные силы Украины используют объекты медицинской инфраструктуры Луганской и Донецкой Народной Республик, а также Одессы в военных целях. Эти и другие подобные факты до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения и мировой общественности.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов