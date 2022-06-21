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МО РФ: ВСУ оборудовали огневые позиции в медучреждениях ЛДНР и Одессы

21:46 21.06.2022
Согласно заявлению МО РФ, украинские националисты используют медицинские учреждения в Авдеевке и Славянске ДНР, Приволье ЛНР и Одессе.
МО РФ: ВСУ оборудовали огневые позиции в медучреждениях ЛДНР и Одессы
© Фото: The Presidential Office of Ukrai Globallookpress
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Вооруженные силы Украины используют объекты медицинской инфраструктуры Луганской и Донецкой Народной Республик, а также Одессы в военных целях. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В городской поликлинике Одессы № 29 (ул. Академика Заболотного) дислоцированы подразделения территориальной обороны, а на прилегающей территории размещена артиллерия и РСЗО, при этом всех больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения; в центральной городской больнице Авдеевки (ул. Коммунальная) Донецкой Народной Республики националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к учреждению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено; в Приволье (ул. Ломоносова) Луганской Народной Республики военнослужащие ВСУ на территории Лисичанской областной психиатрической больницы оборудовали опорный пункт, склады боеприпасов и вооружения, разместили бронетехнику и артиллерийские орудия, а в подвале насильно удерживают гражданских лиц. Кроме того, в Славянске Донецкой Народной Республики на территориях психоневрологического интерната (ул. Курчатова) и санитарно-эпидемиологической станции (ул. Свободы) боевики украинских вооруженных формирований оборудовали казармы, разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО, при этом местные жители из близлежащих домов не эвакуированы и фактически используются националистами в качестве "живого щита"», - заявил представитель МО РФ.

Согласно заявлению российского оборонного ведомства, несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, эти и другие подобные факты до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения и мировой общественности.

«В очередной раз призываем страны мирового сообщества, Организацию Объединенных Наций, Всемирную организацию здравоохранения, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры по недопущению использования вооруженными формированиями Украины объектов гражданской инфраструктуры в военных целях», - заявил Михаил Мизинцев.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации рассказали подробности обороны острова Змеиный. ВСУ попытались обстрелять остров, но ПВО РФ отбила все ракеты и снаряды.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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