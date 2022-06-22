«Кульминационное событие»: в парке «Патриот» проходит подготовка к концерту-спектаклю «В сердце матери»

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У Главного храма Вооруженных сил идут последние приготовления к мемориальному концерту-спектаклю «В сердце матери». В День памяти и скорби со сцены под аккомпанемент оркестра Минобороны песни о войне исполнят известные артисты. Все это можно будет увидеть в прямом эфире «Звезды» и на нашем сайте.

«Уже около получаса идут репетиции кульминационного события сегодняшнего дня - Дня памяти и скорби. В 22:00 здесь начнется спектакль "В сердце матери", в котором будут использоваться поэмы, композиции, стихи участников и свидетелей тех трагических событий, тех кому удалось пережить те страшные дни», - рассказал корреспондент Алексей Дегтярев.

Солист Сергей Волчков будет исполнять песни «Журавли» и «Поклонимся тем годам».

«Я всегда с трепетом отношусь к песням военных лет. "Журавли" - одна из моих любимых песен... Ну и конечно же "Поклонимся тем годам"... Каждая военная песня это отклик в моем сердце... Для меня это огромная память - в Брестской крепости погиб прадед. Поэтому это память о моей семье и 22 июня для меня огромная честь стоять на этой сцене и петь эти песни», - рассказал солист.

Ранее в парке «Патриот» закончился концерт-марафон «Я помню», посвященный Дню памяти и скорби. Завершила мероприятие певица Юта. Она исполнила несколько трогательных композиций, одну из которых посвятила своему деду - участнику Великой Отечественной войны.