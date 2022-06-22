Песни о солдате, Родине, матери: в парке Патриот завершился концерт-марафон «Я помню»

С самого утра на концерте звучали как песни военных лет, так и современные композиции, которые особенно актуальны в наше время.

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В парке «Патриот» закончился концерт-марафон «Я помню», посвященный Дню памяти и скорби. Завершила мероприятие певица Юта. Она исполнила несколько трогательных композиций, одну из которых посвятила своему дедушке - участнику Великой Отечественной войны.

Концерт шел с самого утра - звучали песни военных лет, на которых выросли поколения, и современные композиции, особенно актуальные в наше время.

«Поют о солдате, Родине, матери, поют о патриотизме. Поют о связи поколений», - рассказал корреспондент Андрей Лазарев.

В концерте также принял участие финалист проекта «Новая Звезда», певец из Башкирии Ильдар Абдуллин. У его семьи тоже есть история, связанная с войной.

«Моя бабушка труженица тыла. Она работала на тракторе, рассказывала мне со слезами на глазах о том, как это все было тяжело. Они все делали для фронта. И бабушка мне рассказала, как эта война была ужасна и тяжела», - рассказал певец.

До этого участники Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда» рассказали о марафоне-концерте «Я помню». Финалист конкурса Дмитрий Балашов рассказал, что одну из песен посвятил погибшему другу.