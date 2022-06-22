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Саратовцы почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

Игнат Далакян
20:49 22.06.2022
В мероприятиях приняли участие члены правительства Саратовской области, ветераны войн, представители ветеранских, военно-патриотических и национально-культурных объединений, активисты молодежных организаций и жители города Саратова и области.
© Видео: Министерство внутренней политики Саратовской области © Фото: Министерство внутренней политики Саратовской области
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В Парке Победы на Соколовой горе города Саратова состоялась серия памятных мероприятий в рамках Всероссийских акций «Свеча памяти» и «Вахта памяти».

В мероприятиях приняли участие члены правительства Саратовской области, ветераны войн, представители ветеранских, военно-патриотических и национально-культурных объединений, активисты молодежных организаций и жители города Саратова и области.

Участники акции колонной прошли с зажженными лампадами к Вечному огню Парка Победы.

Также у Вечного огня представителями Саратовской региональной общественной организации ветеранов-защитников государственной границы «Часовые Родины» был организован пост почетного караула в форме военных лет.

Активисты Саратовского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», «Волонтеров Победы» из сотен горящих лампад выложили «огненную картину» в память о 27 миллионах павших защитниках Отечества в годы Великой Отечественной войны.

Участники акции почтили память воинов, павших на полях Великой Отечественной войны минутой молчания, возложили цветы и горящие свечи к Вечному огню.

В завершение мероприятия участники возложили цветы к мемориалу «Пограничникам всех поколений» и почтили память погибших героев-пограничников минутой молчания.

Напомним, что в России День памяти и скорби ежегодно отмечается с 1996 года. Дата является символическим напоминанием о начале Великой Отечественной войны, которая продолжалась 1418 дней и, в которой СССР потерял 27 миллионов человек, но смог выстоять.

Ранее члены коллегии Министерства обороны России возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Присутствующие почтили память воинов, погибших на фронтах сражений Великой Отечественной войны, минутой молчания.

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