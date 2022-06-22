Члены коллегии МО РФ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

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В День памяти и скорби члены коллегии Минобороны России возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

Присутствующие почтили память воинов, погибших на фронтах сражений Великой Отечественной войны, минутой молчания. Церемония завершилась прохождением торжественным маршем роты Почетного караула.

Напомним, в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации состоялась Божественная литургия и панихида по воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Помимо этого, на Соборной площади Главного храма ВС РФ 22 июня зажглись 1 418 свечей в рамках всероссийской акции «Свеча памяти».

Сегодня День памяти и скорби. Ровно 81 год назад на рассвете 22 июня фашистские войска вероломно напали на нашу страну. Началась Великая Отечественная война - масштабная битва Советского Союза против нацистской Германии и ее союзников.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов