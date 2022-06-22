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Песнь в честь погибшего друга: участники конкурса «Новая Звезда» присоединились к акции «Я помню»

Дарья Сенникова
17:31 22.06.2022
У стен Главного храма Вооруженных сил РФ сегодня выступают как сольные исполнители, так и коллективы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Песни военных лет в живом исполнении сегодня звучат в парке «Патриот». Там идет марафон-концерт «Я помню», он посвящен памяти тех, кто погиб в годы Великой Отечественной.

Война унесла почти 27 миллионов жизней советских граждан. У стен Главного храма Вооруженных сил сегодня выступают как сольные исполнители, так и коллективы.

Участники Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда», который проходит на нашем телеканале, рассказали о марафоне-концерте «Я помню».

«Для меня это большая честь, потому что я здесь исполняю помимо всего, еще и свою авторскую песню. Я написал ее погибшему другу, здесь она прозвучит, как посвящение всем погибшим людям», - рассказал финалист конкурса «Новая Звезда» Дмитрий Балашов.

Акция началась в 9 утра. Все памятные мероприятия на территории Главного храма ВС РФ продлятся до 23.30. В акции участвуют заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина, выступят актеры Константин Хабенский, Владимир Машков. В 22.00 состоится спектакль «В сердце матери», посвященный песням и стихам, написанными современниками и свидетелями тех страшных лет.

Сегодня День памяти и скорби. Ровно 81 год назад на рассвете 22 июня фашистские войска вероломно напали на нашу страну. Началась Великая Отечественная война - масштабная битва Советского Союза против нацистской Германии и ее союзников.

Она продлилась 1 418 дней и закончилась в Берлине. Страшный враг был наголову разгромлен и подписал безоговорочную капитуляцию.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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