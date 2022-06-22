В стране и мире В Госдуму внесли законопроект о создании российского аналога магазина мобильных приложений Игнат Далакян Согласно проекту, он должен будет предустанавливаться на устройства в обязательном порядке. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Правительство Российской Федерации внесло в Государственную думу законопроект о создании в РФ российского магазина мобильных приложений. Согласно проекту, он должен будет предустанавливаться на устройства в обязательном порядке. «Законопроектом предлагается предусмотреть создание российского магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства», - указано в пояснительных материалах к документу. Ранее Государственная Дума России приняла закон о легализации параллельного импорта. Сообщалось, что закон позволит оградить российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, от административной и уголовной ответственности. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика