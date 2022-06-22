В Госдуму внесли законопроект о создании российского аналога магазина мобильных приложений
Согласно проекту, он должен будет предустанавливаться на устройства в обязательном порядке.
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Правительство Российской Федерации внесло в Государственную думу законопроект о создании в РФ российского магазина мобильных приложений.
Согласно проекту, он должен будет предустанавливаться на устройства в обязательном порядке.
«Законопроектом предлагается предусмотреть создание российского магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства», - указано в пояснительных материалах к документу.
Ранее Государственная Дума России приняла закон о легализации параллельного импорта. Сообщалось, что закон позволит оградить российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, от административной и уголовной ответственности.