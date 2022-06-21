ГД РФ приняла закон о легализации параллельного импорта

Закон позволит оградить российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, от административной и уголовной ответственности.

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Государственная дума Российской Федерации приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий защитить лиц, ввозящих в Россию товар без согласия правообладателей, то есть путем параллельного импорта, от уголовной и административной ответственности. Документ инициирован Правительством России.

В соответствии с законом, использование исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в товарах и средствах индивидуализации, которыми такие товары маркированы, не будет считаться нарушением. Таким образом, закон позволит оградить российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, от административной и уголовной ответственности.

Ранее комитет Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект об ужесточении наказания за пытки. Данный законопроект был принят нижней палатой парламента 16 февраля.