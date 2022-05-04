В Болгарии протестующие сорвали акцию с украинским флагом возле памятнику Советской армии

Так местные жители выразили несогласие с тем, что страна должна была отправить военно-техническую помощь Киеву.

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Участники протеста в столице Болгарии Софии сорвали акцию, участники которой планировали обернуть памятник Советской армии украинским и болгарским флагами.

«Инициатива является знаком поддержки украинскому народу, а также протестом против того факта, что памятники, установленные во времена тоталитарного режима в нашей стране, до сих пор не демонтированы», - сообщает местное издание Novinite.

Как уточняет СМИ, обертывание прервали «антивоенные» протестующие, которые не согласились с тем, что Болгария должна отправить военно-техническую помощь украинской стороне. Также издание сообщает, что акции протеста были оцеплены полицией.

Несколькими днями ранее сообщилось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту осквернения памятника советским солдатам в литовском городе Неринга. Дело в том, что вандалы облили краской памятный знак на месте гибели семи Героев Советского Союза. Монумент увековечивает память советских воинов, которые погибли при защите Отечества.