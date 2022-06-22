В стране и мире День памяти и скорби Световые картины появятся на стенах Нижегородского кремля в День памяти и скорби Игнат Далакян Вместе с именами воинов-нижегородцев, погибших во время Великой Отечественной войны, будет гореть надпись «День Памяти». © Видео: Правительство Нижегородской области © Фото: Правительство Нижегородской области Читайте нас на: Световые картины появятся на стенах Нижегородского кремля в День памяти и скорби. С наступлением темноты и до рассвета зрители смогут увидеть как на стенах Кремля появляются памятные символы: Свеча Памяти и Георгиевская лента, звезды, силуэты боевой техники. © Правительство Нижегородской области Вместе с именами воинов-нижегородцев, погибших во время Великой Отечественной войны, будет гореть надпись «День Памяти». © Правительство Нижегородской области Аудиовизуальное шоу проводят традиционно в памятные и праздничные даты. © Правительство Нижегородской области В День памяти и скорби члены коллегии Министерства обороны Российской Федерации возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Присутствующие почтили память воинов, погибших на фронтах сражений Великой Отечественной войны, минутой молчания. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика