Световые картины появятся на стенах Нижегородского кремля в День памяти и скорби
Вместе с именами воинов-нижегородцев, погибших во время Великой Отечественной войны, будет гореть надпись «День Памяти».
© Видео: Правительство Нижегородской области © Фото: Правительство Нижегородской области
Световые картины появятся на стенах Нижегородского кремля в День памяти и скорби. С наступлением темноты и до рассвета зрители смогут увидеть как на стенах Кремля появляются памятные символы: Свеча Памяти и Георгиевская лента, звезды, силуэты боевой техники.