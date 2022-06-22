В стране и мире Вице-премьер Хуснуллин заявил, что «Азовсталь» в дальнейшем должна продолжить работу Игнат Далакян Хуснуллин добавил, что на предприятии имеется 12 тысяч работников. © Фото: Victor, XinHua, Globallookpress Читайте нас на: Завод «Азовсталь» в Мариуполе в дальнейшем должен продолжить работу. Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин. «Для нас важный вопрос - что (делать - прим. ред.) с "Азовсталью". Но мы склоняемся к мнению, что "Азовсталь" останавливать не нужно - это 12 тысяч работающих (на предприятии - прим. ред.)», - сказал Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-24». Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал завод «Азовсталь» основным загрязнителем Мариуполя. Глава ДНР подчеркнул, что нахождение «Азовстали» в городе провоцировало у граждан онкологические заболевания. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика