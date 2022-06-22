Слуцкий заявил о возможности отключения Литвы от общей системы электроснабжения

Возможность разрыва энергетического кольца БРЭЛЛ рассматривается в качестве одной из ответных мер на ограничение транзита в Калининградскую область.

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В качестве одной из ответных мер на ограничение транзита в Калининградскую область обсуждается возможность отключения Литвы от общей системы электроснабжения путем разрыва энергетического кольца БРЭЛЛ. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Мы рассмотрим, помимо тех вопросов, которые я уже озвучил, по ограничению транзита для литовских дальнобойщиков, возможный разрыв энергетического кольца. Проект, конечно, очень чувствительный для Литвы, равно как и для Латвии, для Эстонии», - заявил Слуцкий в эфире канала «Россия 24».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о сроках, в которые может уложиться Москва, чтобы ввести ответные меры в отношении Вильнюса после запрета транзита санкционных товаров в Калининградскую область через Литву. По его словам, основная цель в настоящее время - не уложиться в конкретные сроки, а ответить на враждебные действия.