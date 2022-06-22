Марочко сообщил о ликвидации иностранного инструктора в районе Горского и Золотого

ВСУ отобрали у наемников все документы, что усложняет их идентификацию, отметил представитель НМ ЛНР.

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Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил телеканалу «Звезда», что среди ликвидированных в районе населенных пунктов Горское и Золотое иностранных наемников был инструктор, обучавший ВСУ обращению с западным оружием. Также военнослужащие НМ ЛНР захватили дорогостоящее иностранное оборудование.

«Группа иностранных наемников, которая попыталась вырваться из окружения Горское и Золотое, была ликвидирована нашими военнослужащими. При них было обнаружено дорогостоящее оборудование и оружие. Это явно не простые граждане - один их них, предположительно, был инструктором, который обучал обращаться с иностранным оружием», - заявил Марочко.

Представитель НМ ЛНР отметил, что гражданство ликвидированных наемников установить затруднительно - ВСУ предприняли меры, препятствующие установлению их личности.

«Я не могу назвать, из каких стран (были наемники. - Прим. ред.). Нужно отметить, что украинские военнослужащие пытаются "обезличить" все свои трупы. То есть в буквальном смысле забирают все документы, удостоверяющие личность. Это усложняет идентификацию тел», - отметил Марочко.

Ранее Марочко заявил, что подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики взяли в полное окружение группировку украинских войск в районе населенных пунктов Горское и Золотое.