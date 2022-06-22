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В ЛНР сообщили о ликвидации группы иностранных наемников в районе Горского и Золотого

Алексей Курильченко
17:31 22.06.2022
У населенных пунктов также была взята в окружение группировка Вооруженных сил Украины.
В ЛНР сообщили о ликвидации группы иностранных наемников в районе Горского и Золотого
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики взяла в полное окружение группировку украинских войск в населенных пунктах Горское и Золотое. Как сообщил представитель НМ ЛНР Андрей Марочко, при окружении была ликвидирована группа иностранных наемников.

«Сразу хочу отметить, что на данном участке местности при окружении была ликвидирована группа иностранных наемников, были взяты очень ценные "трофеи" - иностранного производства, а также получен ряд очень ценной развединформации», - цитирует РИА Новости слова Марочко.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что в Лисичанске Луганской Народной Республики сконцентрировано от пяти до восьми тысяч боевиков национальных батальонов. Со слов дипломата, боевики занимают доминирующие высоты и оттуда ведут огонь по близлежайшим населенным пунктам.

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