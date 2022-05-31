В МИД РФ заявили о предусмотренной эвакуации дипломатов из недружественных стран

В определенных странах, где была замечена повышенная активность русофобских настроений, власти приняли меры для безопасности сотрудников российских загранучреждений, отметил замглавы МИД Иванов.

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Москва на данный момент не видит причин для того, чтобы проводить эвакуацию российских дипломатов из стран, которые ведут недружественную политику в отношении нашей страны, но определенные меры для обеспечения безопасности сотрудников дипломатических представительств предусмотрены. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

Он объяснил, что в определенных странах, где была замечена повышенная активность русофобских настроений, власти приняли меры для безопасности сотрудников российских загранучреждений - это предусматривается международными обязательствами.

«Тем не менее необходимости в эвакуации части сотрудников российских загранучреждений из недружественных государств на данном этапе в целом не усматриваем. Хотя такие меры на случай нежелательного развития событий, конечно же, предусмотрены», — сказал замглавы МИД РФ в разговоре с РИА Новости.

Ранее немецкий журналист Ульрих Хайден, вернувшийся из России в ФРГ после 30 лет жизни в Москве, пришел в ужас от русофобский настроений в Берлине. Об этом он написал в своей статье. Так, по словам представителя прессы, в фешенебельном районе столицы Германии сегодня на стенах домов можно встретить «антироссийские плакаты ненависти».