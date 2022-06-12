Глава ДНР назвал завод «Азовсталь» основным загрязнителем Мариуполя

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Мариуполь - это курортный город, однако такому статусу мешало наличие производственных предприятий. Так, например, постройка завода Ильича велась с учетом розы ветров и других рекомендаций и не загрязнял Мариуполь, рассказывает Пушилин. Однако экологичность завода «Азовсталь» вызывала у местных жителей вопросы.

«Если говорим об «Азовстали», нашумевшем предприятии, то есть там, где был последний опорный пункт противника, где собрались неонацисты, то данный завод, по мнению жителей города Мариуполя, они хотели, чтобы он не восстанавливался. По сути «Азовсталь» являлся основным загрязнителем города Мариуполь, причем с учетом того, что он был построен вопреки мнениям экологов, без учета розы ветров, он загрязнял и сам город, и море», - объяснил глава республики.

Пушилин также подчеркнул, что нахождение «Азовстали» в городе провоцировало у граждан онкологические заболевания. Поэтому решение по восстановлению завода, отметил Пушилин, будет приниматься с учетом мнения местных жителей.

Напомним, корреспондент «Звезды» показал, как ВС РФ разминируют акваторию Мариуполя. Противоминное траление не в открытом море, а на отмели, по сути, стало ноу‐хау инженерной службы Черноморского флота. С традиционным подходом на разминирование ушло бы не меньше месяца.