В Кремле прокомментировали шаги РФ после запрета на транзит в Калининградскую область через Литву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о сроках, в которые может уложиться Москва, чтобы ввести ответные меры в отношении Вильнюса после запрета транзита санкционных товаров в Калининградскую область через Литву. По его словам, основная цель в настоящее время - не уложиться в конкретные сроки, а ответить на враждебные действия.
«Здесь для нас главное - ответить на подобные недружественные шаги, а не уложиться в какие-то сроки», - указал Песков.
Напомним, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ответные меры российской стороны на запрет Литвы транзита санкционных товаров в Калининградскую область будет носить практический, а не дипломатический характер. По словам дипломата, соответствующие меры уже прорабатываются в межведомственном формате.