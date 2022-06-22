В Кремле прокомментировали шаги РФ после запрета на транзит в Калининградскую область через Литву

По словам официального представителя Кремля, главное - ответить на недружественные шаги, а не укладываться в конкретные сроки.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о сроках, в которые может уложиться Москва, чтобы ввести ответные меры в отношении Вильнюса после запрета транзита санкционных товаров в Калининградскую область через Литву. По его словам, основная цель в настоящее время - не уложиться в конкретные сроки, а ответить на враждебные действия.

«Здесь для нас главное - ответить на подобные недружественные шаги, а не уложиться в какие-то сроки», - указал Песков.

Напомним, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ответные меры российской стороны на запрет Литвы транзита санкционных товаров в Калининградскую область будет носить практический, а не дипломатический характер. По словам дипломата, соответствующие меры уже прорабатываются в межведомственном формате.