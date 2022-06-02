Орешкин рассказал, как России намерена бороться с продовольственным кризисом в мире

Орешкин подчеркнул, что в предстоящем сезоне Россия намерена экспортировать на 13 миллионов тонн пшеницы больше, чем годом ранее.

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Российская Федерация экспортирует продовольствие и стремится к тому, чтобы покрыть его дефицит в мире. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин в интервью RT.

Орешкин подчеркнул, что в предстоящем сезоне Россия намерена экспортировать на 13 миллионов тонн пшеницы больше, чем годом ранее. В целом страна делает все, чтобы предотвратить мировой голод и поставить на рынок больше продовольствия.

Помощник президента прокомментировал и ситуацию с зерном на Украине. Орешкин отметил, что двадцать миллионов тонн украинского зерна, о которых говорят мировые СМИ, в реальности представляют собой очень малую долю в мировом продовольствии. Корень кризиса, который накрывает мир, кроется в другом.

«Даже 20 миллионов тонн — это всего лишь 2,5% глобального производства пшеницы. А с точки зрения всего продовольствия это меньше 0,5% всего продовольствия, производимого в мире… Много таких факторов, которые влияют. И понятно, что они происходят в таких размерах, в таких объёмах каждый год. Где-то засуха, где-то другие проблемы, но вот такой накачки деньгами, таких проблем на энергетическом рынке не было уже давно, и на самом деле это корень всех проблем», - сказал Орешкин.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сделала все возможное для решения возникающей в мире проблемы с продовольствием, чего не скажешь о западных странах. В частности, Россия гарантирует свободный вывоз украинского зерна судами, которые сейчас заперты в украинских портах. Но для этого необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальном море Украины.