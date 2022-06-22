Вопросы истории Навстречу «Острову фортов»: кадры вывода первой советской АПЛ из дока после ремонта Тимур Шерзад Роман Закурдаев В ходе пройденного ремонта подлодке заменили пораженные глубокой коррозией элементы корпуса, перекрасили и приварили опорные элементы - они пригодятся при транспортировке субмарины и ее установке в музее. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев увидел вывод первой советской подлодки К-3 из дока после пройденного ею ремонта. «Лодку из дока выводят с помощью двух буксиров. Один тянет, другой страхует. Никуда не спешат, скорость примерно два-три узла. Самое главное - попасть в свод доковых ворот, чтобы лодку не раскачало и она не ударилась бортами», - прокомментировал корреспондент. К-3 ждет судьба центрального экспоната в Музее морской славы в туристско-рекреационном кластере «Остров фортов» в Кронштадте. В ходе пройденного ремонта ей заменили пораженные глубокой коррозией элементы корпуса, перекрасили и приварили опорные элементы - они пригодятся при транспортировке субмарины и ее установке в музее. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика