Первая советская АПЛ готова занять место в Музее военно-морской славы в Кронштадте

В данный момент на субмарине заменены проржавевшие части корпуса, произведена окраска подлодки. Также к корпусу приварили опорные элементы - они нужны для транспортировки К-3 в музей и ее установке там.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев увидел, как выглядит поршедшая ремонт первая советская атомная подлодка К-3. Ее ждет судьба экспоната в создаваемом Музее военно-морской славы. Он будет находиться в туристско-рекреационном кластере «Остров фортов» в Кронштадте.

В данный момент на субмарине заменены проржавевшие части корпуса, произведена окраска подлодки. Также к корпусу приварили опорные элементы - они нужны для транспортировки К-3 в музей и ее установке там.

Сейчас начинаются последние работы - заполнение водой дока, кренование субмарины и ее установка на понтоны.

Ранее «Звезда» показывала восстановление подлодки К-3 для музея в Кронштадте.