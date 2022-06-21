В стране и мире Путин заявил, что ипотека сейчас становится сложнодоступной для россиян Игнат Далакян Согласно словам Путина, именно доступность таких кредитов обеспечивает долговременный стабильный спрос на жилье в новостройках. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Ипотека сейчас становится сложнодоступной для россиян. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. «По оценкам экспертов, ипотека становится сложнодоступной для большого количества для наших граждан, при том, что именно доступность таких кредитов обеспечивает долговременный стабильный спрос на жилье в новостройках», - заявил Путин в ходе заседания Госсовета. Ранее Владимир Путин заявлял, что Российской Федерации всегда приходилось преодолевать испытания. Согласно словам российского президента, испытания преодолеваются и будут преодолены в гражданском секторе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика