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«Спартак» объявил об участии в матче за Суперкубок России в Санкт-Петербурге

Егор Левин
14:07 22.06.2022
Руководство ФК приняло во внимание мнения болельщиков и футболистов и в итоге приняло решение об участии в игре, несмотря на противоречивое отношение к ней.
«Спартак» объявил об участии в матче за Суперкубок России в Санкт-Петербурге
© Фото: Stupnikov Alexander, spartak.com, Globallookpress
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Столичный футбольный клуб «Спартак» объявил об участии в матче за Суперкубок России в Санкт-Петербурге вопреки своей позиции о нечестном выборе этого города для игры Российским футбольным союзом.

В своем заявлении ФК отмечает, что процесс принятия решения был взвешенным и всеобъемлющим.

«Это решение РФС вызвало справедливые вопросы у многих болельщиков и породило широкую общественную дискуссию, в ходе которой на повестке возникла тема возможного бойкота игры со стороны нашей команды», - сообщают в «Спартаке».

Руководство клуба, как говорится в заявлении, приняло во внимание мнения болельщиков и самих игроков и в итоге приняло решение об участии в матче, так как бойкот «нанес бы сильнейший удар всему нашему футболу», и следовании «пути спорта».

«"Спартак" выбирает второе - из уважения к своим болельщикам, желающим приехать на игру и поддержать ребят, к самому футболу и, конечно, к нашему славному прошлому, в котором хватало тяжких испытаний», - заявили в клубе.

В завершение на сайте «Спартака» сообщается, что футболисты клуба уже приступили к тренировкам под руководством недавно назначенного нового главного тренера Гильермо Абаскаля.

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