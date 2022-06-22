Путин заявил, что РФ активно занимается переориентацией экономических потоков на надежных партнеров

По словам российского президента, в первую очередь, переориентация произойдет в сторону стран БРИКС.

© Видео: пресс-служба президента РФ © Фото: пресс-служба президента РФ

Российская Федерация активно занимается переориентацией экономических потоков на надежных партнеров. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам делового форума БРИКС.

«И конечно, активно занимаемся переориентацией наших торговых потоков и внешнеэкономических контактов. На надежных международных партнеров, и в первую очередь, на страны БРИКС», - сказал президент РФ.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу «провести достойно» единый день голосования в сентябре на заседании Совета безопасности РФ. Путин акцентировал внимание на необходимости обеспечить необходимые условия, а также безопасность в день этого важнейшего мероприятия.

До этого страны БРИКС отказались вступать в коалицию против Российской Федерации. Отмечалось, что президент США Джо Байден хотел убедить нейтральные страны объединиться против России.