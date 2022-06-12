Страны БРИКС отказались вступать в коалицию против РФ

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Страны группы БРИКС сохраняют отношения с Россией и отказывают вступать в антироссийскую коалицию, созданную США. Сейчас президент Штатов Джозеф Байден предпринимает попытки убедить вступить в коалицию нейтральные страны - Индию, Бразилию, Израиль и другие - и заставить их ввести санкции против РФ, а также оказать Украине помощь.

«До сих пор едва ли кто-то из них изъявил желание сделать это, несмотря на партнерские отношения с Соединенными Штатами по другим важным вопросам безопасности», - пишут журналисты газеты New York Times.

При этом Китай осуждает попытки Вашингтона расширить антироссийскую коалицию.

«Американские чиновники признают трудности, связанные с попытками убедить другие страны привести свои интересы в соответствие со стремлением США и Европы изолировать Россию», - говорится в статье.

Ранее Байден заявил о том, что рекордный рост цен на бензин связан с оказываемой Украине помощью. По его словам, за помощь Киеву придется платить американцам и европейцам.