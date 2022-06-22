Армия День памяти и скорби Чтобы помнили: военные ЦВО приняли участие в акции «Свеча памяти» в зоне проведения СВО Памятное мероприятие «Свеча памяти» приурочено к годовщине нападения немецко-фашистских захватчиков на Советский Союз. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны РФ показало кадры проведения акции «Свеча памяти». Акция состоялась в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Данная акция «Свеча памяти» приурочена к годовщине вероломного нападения немецко-фашистских захватчиков на Советский Союз. Военнослужащие военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) выстроились в форме тактического знака «О». В руках военных были зажженные свечи в память о жертвах Великой Отечественной войны. Ранее Минобороны показало кадры проведения данной акции военнослужащими ЦВО на Урале, в Сибири и Поволжье. Также в мероприятии приняли участие и военнослужащие, проходящие службу на российских военных базах в Киргизии и Таджикистане. Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика