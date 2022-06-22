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«Мы скорбим»: военнослужащие ЦВО присоединились к акции «Свеча памяти»

Алиса Краузе
00:01 22.06.2022
Акция «Свеча памяти» состоялась в соединениях и воинских частях ЦВО.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие Центрального военного округа присоединились к патриотической акции «Свеча памяти» на Урале, в Сибири и Поволжье. Также в мероприятие приняли участие и военнослужащие, проходящие службу на российских военных базах в Киргизии и Таджикистане. Акция «Свеча памяти» была приурочена к годовщине вероломного нападения немецко-фашистских захватчиков на Советский Союз.

Перед началом патриотической акции на территории воинских частей ЦВО военнослужащие почтили минутой молчания павших в боях и ковавших победу в тылу советских граждан. В ходе акции военнослужащие зажгли более 10 тысяч свечей и выстроились во фразы «Мы помним», «Мы скорбим».

Кроме того, в этом году военнослужащие выстроились в слово ZOV. Использованные буквы латинского алфавита стали известными и узнаваемыми после начала специальной военной операции по защите мирного населения Луганской и Донецкой Народной Республик.

Также к «Свече памяти» присоединились и родственники военнослужащих, а также сотрудники из числа гражданского персонала соединений и воинских частей ЦВО, дислоцированных на Урале, Сибири и Поволжье, российских военных баз в Центральной Азии.

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