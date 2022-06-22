В стране и мире Вид на Донбасс: в Москве установили табличку площади ДНР напротив посольства США Алексей Курильченко У здания американской дипмиссии также официально изменился адрес. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Напротив здания посольства Соединенных Штатов Америки в Москве была установлена табличка «Площадь Донецкой Народной Республики». Также у здания дипмиссии сменился адрес - площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1-9. «Новый адрес присвоили в рамках государственной функции, в соответствии с порядком, который действует в Москве. Раньше посольство США находилось в Большом Девятинском переулке. Старые адреса объектов аннулировали», - сообщается на сайте мэра Москвы. Напомним, жители Москвы в рамках голосования на портале «Активный гражданин» выбрали название для безымянной территории вблизи представительства Соединенных Штатов из предложений, поступивших от горожан. Больше всего голосов - 44,69% - получил вариант «Площадь Донецкой Народной Республики». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика