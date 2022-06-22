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«Все у него братья, все друзья»: Гребенщиков вспомнил, каким был Пьер Нарцисс

Егор Левин
13:58 22.06.2022
Музыкант поделился, что его коллега всегда был для всех открыт и весел, но при этом иногда относился к людям с подозрением.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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Певец Михаил Гребенщиков вспомнил, как иногда подсказывал своему коллеге по «Фабрике звезд» Пьеру Нарциссу, которого не стало на 46-м году жизни в Москве, что тот поступает «не по-русски». Исполнитель отметил, что Нарцисс при этом всегда оставался тем, вокруг кого концентрировалось все внимание.

«Все у него братья, все друзья, он - король друзей, умел дружить. Подсказывал ему, что вот, Пьер, все хотят с тобой спеть какую-нибудь "шоколадную" песню, но ты посоветуйся, что ли, а то все на тебе "ездят", а ты - простой такой, доверяешь всем», - вспоминает Гребенщиков.

Певец заявил, что Нарцисс всегда был веселым, пусть и слегка наивным, и добрым. Подшучивал Пьер и над самим Гребенщиковым.

«Активный, здоровый, позитивный, добрый, юморной. Такой очаровывающий человек. Но, несмотря на всю свою открытость, он был как человек, которого "обожгла" жизнь», - поделился выпускник «Фабрики звезд».

Сообщения о смерти Пьера Нарцисса появились в СМИ 22 июня. Предварительно, музыкант скончался в результате остановки сердца. Творческий путь он начал в 90-е годы, а всероссийскую любовь завоевал после хита «Шоколадный заяц», успешно воспользовавшись своими непривычной экзотической внешностью и камерунским акцентом.

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