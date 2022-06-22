Центробанк изменит тарифы ОСАГО из-за роста цен на запчасти

В Центробанке разъяснили, что решение скорректировать базовые тарифы связано с расчетами, которые «учитывают актуальные данные о стоимости запчастей».

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Центральный банк России принял решение изменить тарифы на ОСАГО в связи со значительным подорожанием запчастей для автомобилей. Регулятор предлагает увеличить коридор базового тарифа для большинства категорий автовладельцев. Расширение диапазона анонсировано на 26% и вверх, и вниз.

В ЦБ разъяснили, что решение скорректировать базовые тарифы связано с расчетами, которые «учитывают актуальные данные о стоимости запчастей». Речь идет о повышении стоимости тех запчастей, которые чаще всего повреждаются при ДТП. Соответственно, размер страхового возмещения по ОСАГО рассчитывается на основании их стоимости.

«В условиях резкого подорожания запчастей новые тарифы позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для аварийных», - говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ.

Ранее в Совфеде предложили ввести ОСАГО для электросамокатов. В Совете Федерации считают, что это средство передвижения представляет серьезную опасность всем участникам дорожного движения.

