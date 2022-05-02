В Совфеде предложили ввести ОСАГО для электросамокатов

В Совете Федерации считают, что это средство передвижения представляет серьезную опасность всем участникам дорожного движения.

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Министерству внутренних дел РФ рекомендовали проработать проект обязательного страхования гражданской ответственности для владельцев электросамокатов и скутеров. С данным предложением выступили в комитете Совета Федерации по обороне и безопасности.

«Комитет считает необходимым рекомендовать министерству внутренних дел РФ совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Российским союзом автостраховщиков (РСА) проработать вопрос об обязательном страховании гражданской ответственности лицами, осуществляющими эксплуатацию средств индивидуальной мобильности», - передают заявление комитета РИА Новости.

Также отмечается, что данные средства передвижения представляют опасность как для пешеходов, так и для лиц, которые используют их, такие виды транспорта не оборудованы эффективными системами безопасности.

Ранее автоэксперт разъяснил последствия признания электросамоката транспортным средством. По словам специалиста, некоторые суды часто признают электросамокаты мопедами, на которые, согласно ПДД, распространяются жесткие условия.