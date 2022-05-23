Ледовый затор: в Якутии пытаются прорвать водную блокаду из-за масштабного паводка

Одна из местных жителей описала обстановку в подтопленном селе. По ее словам, вода пришла в село быстро, в районе трех часов ночи.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Якутии в пригородном селе Тулагино по меньшей мере оказались затопленными десять домов. Уровень воды начал расти после того, как в Намском районе, ниже по течению реки Лена, образовался крупный ледовый затор. В настоящее время спасатели МЧС пытаются разрушить затор.

Кадры взрывных работ спасателей оказались в распоряжении «Звезды». Более того, одна из местных жителей описала нынешнюю обстановку в селе. По ее словам, вода пришла в село быстро, в районе трех часов ночи.

«Мы до последнего сидим ждем. Потому что думали: «А вдруг вода пройдет?». А тут уже видим, что она уже быстро идет. И начинаем, конечно, собираться, уже вышли, а уже вот здесь вода», - рассказала женщина.

Ранее в Якутии обрушилась шахта в результате землетрясения. Пострадавших нет, эвакуировано 72 человека, сообщили в экстренных службах.