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Ледовый затор: в Якутии пытаются прорвать водную блокаду из-за масштабного паводка

Елизавета Потейчук
08:30 23.05.2022
Одна из местных жителей описала обстановку в подтопленном селе. По ее словам, вода пришла в село быстро, в районе трех часов ночи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Якутии в пригородном селе Тулагино по меньшей мере оказались затопленными десять домов. Уровень воды начал расти после того, как в Намском районе, ниже по течению реки Лена, образовался крупный ледовый затор. В настоящее время спасатели МЧС пытаются разрушить затор.

Кадры взрывных работ спасателей оказались в распоряжении «Звезды». Более того, одна из местных жителей описала нынешнюю обстановку в селе. По ее словам, вода пришла в село быстро, в районе трех часов ночи.

«Мы до последнего сидим ждем. Потому что думали: «А вдруг вода пройдет?». А тут уже видим, что она уже быстро идет. И начинаем, конечно, собираться, уже вышли, а уже вот здесь вода», - рассказала женщина.

Ранее в Якутии обрушилась шахта в результате землетрясения. Пострадавших нет, эвакуировано 72 человека, сообщили в экстренных службах.

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