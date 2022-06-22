МИД РФ предупредил о практических ответных мерах на запрет транзита в Калининградскую область через Литву

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ответные меры российской стороны на запрет Литвы транзита санкционных товаров в Калининградскую область будет носить практический, а не дипломатический характер. По ее словам, данные меры уже прорабатываются в межведомственном формате.

«К вопросу относительно того, какими они будут. Будут ли они исключительно в дипломатической плоскости? Ответ: нет. Они будут не в дипломатической, а в практической плоскости», - цитирует ТАСС слова дипломата.

Напомним, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что на обстановку в приграничной зоне Северо-Западного федерального округа влияет политическое, информационное и экономическое давление стран Запада. Он также отметил, что Россия ответит на враждебные действия, соответствующие меры уже прорабатываются.