В Хабаровске у Вечного огня почтили память павших в Великой Отечественной войне

Вместе с тем в городе выложили портрет легендарного советского пограничника Никиты Карацупы из 8 тысяч свечей.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Хабаровске у Вечного огня почтили память защитников Родины в Великой Отечественной войне. Жители города отдали дань уважения павшим героям минутой молчания, а также возложили цветы.

На церемонии также присутствовали представители Восточного военного округа, ветераны, юнармейцы и другие горожане. Кроме того, «Волонтеры Победы» на площади Славы выложили из 8000 свечей портрет легендарного советского пограничника Никиты Карацупы. Вместе с тем хабаровчане также возложили цветы к постаменту в честь танка Т-34.

Напомним, на кургане Саур-Могила в ДНР почтили память героев Великой Отечественной войны. Участие в акции «Свеча памяти» принял народный артист России Николай Басков. Сам Басков признался, что для него участие в подобной акции - не пустой звук, так как он вырос в семье военных и всегда с глубоким уважением относился к защитникам своей Родины.