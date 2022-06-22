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Лидер в своем классе: как «Торы» ВС РФ защищают небо от неприятеля в ходе СВО

Михаил Аброськин
Алиса Краузе
05:01 22.06.2022
«Тор» способен обнаружить и уничтожить воздушные цели в радиусе пятнадцати километров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Боевой расчет обнаружил воздушную цель в зоне СВО, предположительно - турецкий «Байрактар». Как только он подлетит поближе, по нему будут стрелять.

Беспилотник противника засекла станция обнаружения целей. БпЛА движется в направлении позиций российских войск. Зенитно-ракетный комплекс «Тор» спешит перехватить неприятеля на подлете.

Цель захвачена, оператор сопровождает ее. И чтобы убедиться в намерениях неприятеля, расчет дает подойти беспилотнику поближе.

Сомнений нет: воздушный разведчик летит туда, где ему совсем не место. Цель на расстоянии удара и теперь медлить нельзя.

За несколько секунд ракета проделывает путь в полтора десятка километров. На камере объективного контроля виден беззвучный хлопок - точное попадание.

«За всю нашу работу это были беспилотники как малоразмерные, так и крупные типа "Байрактара". Чаще всего они используют разведывательные беспилотники небольших размеров для определения позиции непосредственно войск», - указал командир батареи Роман.

Беспилотники не больше метра в длину или квадрокоптеры, которые и вовсе похожи на безобидные игрушки, на деле представляют наибольшую угрозу для наших вооруженных сил. Но благодаря передовым радиолокационным системам зенитно-ракетный комплекс «Тор» способен обнаружить и уничтожить воздушные цели в радиусе пятнадцати километров.

Комплекс может начинать стрельбу и на ходу, и стоя на месте. Для того, чтобы приготовиться к залпу, ему потребуется лишь несколько секунд. Достаточно поднять антенну, найти цель и вот - установка готова к залпу.

В ходе спецоперации по защите Донбасса комплексы «Тор» десятки и сотни раз успешно выполняли боевые задачи, перекрывая российские военные колонны во время маршей и защищая позиции наших военных. На счету расчетов боевых машин бесчисленное количество сбитых ракет противника и беспилотных летательных аппаратов.

Без лишних слов это доказывает лишь одно - в своем классе он один из лучших мире, а значит небо над российскими военными под надежной защитой.

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