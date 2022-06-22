Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти

Цветы возлагались к Вечному огню и к каждой из стел на аллее городов-героев и городов воинской славы.

© Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Мероприятие состоялось в честь 81-й годовщины с начала Великой Отечественной войны, в День памяти и скорби.

По традиции в церемонии участвовали ветераны войны. Цветы возлагались к Вечному огню и к каждой из стел на аллее городов-героев и городов воинской славы.

Напомним, в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации состоялась Божественная литургия и панихида по воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Помимо этого, на Соборной площади Главного Храма ВС РФ 22 июня зажглись 1418 свечей в рамках всероссийской акции «Свеча памяти». Пламя было взято из Вечного огня в Брестской крепости и доставлено незадолго до начала мероприятий.