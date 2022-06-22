Жители Херсона почтили погибших в годы ВОВ возложением цветов

Памятная церемония и митинг прошли в мемориальном комплексе «Парк Славы», который посвящено освобождению города в ходе Великой Отечественной войны.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Жители освобожденного Херсона почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны возложением цветов. Об этом сообщает Минобороны России.

«Сотни жителей Херсона возложили цветы к Вечному огню в память о советских воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», - говорится в сообщении от российского оборонного ведомства.

В МО РФ добавили, что памятная церемония и митинг прошли в мемориальном комплексе «Парк Славы», который посвящено освобождению города в ходе Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты в Вашингтоне, включая посла РФ в США Антонова, зажгли свечи в память о павших в годы ВОВ.

Напомним, 22 июня 1941 года нацистская Германия напала на Советский Союз. Тяжелая война за существование народа продлилась 1 418 дней и закончилась в Берлине в мае 1945 года. Враг был разбит, Германия подписала безоговорочную капитуляцию.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов