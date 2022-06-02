В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ДНР рассказали, чем на Украине занимались сотрудники «липовой» ОБСЕ

Ян Брацкий
21:15 02.06.2022
Из документов СБУ следует, что сотрудники «ОБСЕ» занимались незаконной деятельностью, в том числе коррупционной.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Alexander Rekun, Global Look Press
Читайте нас на:

Семь лет назад на Украине была создана нелегальная копия ОБСЕ, сотрудники которой занимались противоправной деятельностью, прикрываясь статусом международной организации. Об этом «Звезде» рассказал заместитель министра информации Донецкой Народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

«Туда входили исключительно граждане Украины, бывшие силовики. Крышевали их украинские власти. В документах СБУ указано, что они занимались незаконной деятельностью, в том числе коррупционной. Они под видом ОБСЕ занимались преступлениями, связанными с материальной наживой. В разработке были все сотрудники реального ОБСЕ и дипломаты. За ними круглосуточно наблюдали, устанавливали камеры в гостиничных номерах. Собирался компромат, чтобы ими можно было манипулировать», - рассказал Безсонов.

Ранее документальные свидетельства этого были обнаружены при обследовании издания СБУ в освобожденном от украинских националистов Мариуполе. Среди мусора и бумаг были найдены отчеты о слежке за дипломатами, а также многочисленные видеозаписи.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:26 В стране и мире
Небензя: Запад совершает военное преступление, наводняя Украину оружием
19:46 В стране и мире
Видео
Автобус протаранил остановку с людьми на севере Москвы
20:35 В стране и мире
Видео
Обгоревшие руины: здание СБУ в Мариуполе показали с воздуха
17:05 Армия
Патрушев заявил, что спецоперация подтвердила способность ВС РФ решать возложенные задачи
17:10 В стране и мире
В Кремле отказались торговать нефтью себе в убыток
Популярное
Видео
Минобороны России: с начала мая фактически иссяк приток иностранных наемников на Украину
Видео
Корреспондент показала скифское золото из Мелитополя, которое пытались похитить по заказу из Европы
Видео
Морпехи 18-го отдельного батальона ВСУ отказались вести боевые действия из-за преступных приказов
Видео
Минобороны России: Киев пытался устроить провокацию со взрывом тел боевиков на территории «Азовстали»
Минтруд утвердил перечень факторов производства, при которых положено «молоко за вредность»
Видео
С пяти тысяч метров: кадры уничтожения вертолетами Ка-52 бронированной техники ВСУ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.