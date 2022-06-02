В ДНР рассказали, чем на Украине занимались сотрудники «липовой» ОБСЕ

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Семь лет назад на Украине была создана нелегальная копия ОБСЕ, сотрудники которой занимались противоправной деятельностью, прикрываясь статусом международной организации. Об этом «Звезде» рассказал заместитель министра информации Донецкой Народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

«Туда входили исключительно граждане Украины, бывшие силовики. Крышевали их украинские власти. В документах СБУ указано, что они занимались незаконной деятельностью, в том числе коррупционной. Они под видом ОБСЕ занимались преступлениями, связанными с материальной наживой. В разработке были все сотрудники реального ОБСЕ и дипломаты. За ними круглосуточно наблюдали, устанавливали камеры в гостиничных номерах. Собирался компромат, чтобы ими можно было манипулировать», - рассказал Безсонов.

Ранее документальные свидетельства этого были обнаружены при обследовании издания СБУ в освобожденном от украинских националистов Мариуполе. Среди мусора и бумаг были найдены отчеты о слежке за дипломатами, а также многочисленные видеозаписи.